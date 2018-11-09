Afganistan ve Taliban Moskova'da barış görüşmelerine başladı
Rusya, Afganistan konulu barış konferansının ikinci turuna ev sahipliği yapıyor. Görüşmelere Afgan hükümeti ve Taliban yetkilileri geldi.
Rusya, Afganistan konulu barış konferansının ikinci turuna ev sahipliği yapıyor. Görüşmelere Afgan hükümeti ve Taliban yetkilileri geldi.
Cuma günkü toplantının açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov konuşmasında, Moskova'da gerçekleştirilen konferansın barış görüşmelerinin önünü açabileceğine dair umutlu olduğunu ifade etti.
Konferansa Moskova'daki ABD Büyükelçiliği de bir diplomatını yolladı.
Rusya'nın ilk olarak eylül ayında düzenlemek istediği konferans, Afgan hükümetinin katılımı reddetmesi üzerine gerçekleştirilememişti.
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