ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan: Afganistan’a ne olacağına Afganistan karar vermeli, ABD değil

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Jim Mattis'in yerine atanmasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’e gelen Shanahan, ziyaret çerçevesinde, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Scott Miller ile görüşeceği belirtildi.

ABD’li Bakan Shanahan yaptığı açıklamada, “ABD, Afganistan’da güvenliğin sağlanması için büyük çaba gösterdi ama Afganistan’a ne olacağına Afganistan karar vermeli, ABD değil” dedi. Afganistan’daki barış müzakerelerinde Afgan hükumetinin asıl söz sahibi olması gerektiğinin altını çizen Shanahan, “Afganistan ile ilgili olan müzakerelere, Afganistan hükümetinin de katılması önemlidir” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Aralık ayında Afganistan’da bulunan 14 bin ABD askerinin yarısını çekmeye karar verdiğini açıklamıştı.