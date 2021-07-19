Afganistan'da 2 ilçe Taliban, 1 ilçe de yeniden devletin kontrolüne geçti

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:36

Güvenlik güçleri, militanların, Kapisa'nın Nicrab ve Gazne'nin Malistan ilçelerine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonucu söz konusu 2 ilçenin Taliban kontrolüne geçtiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin ilçe merkezlerinden geri çekildiği kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesinin, Taliban'dan geri alındığı bildirildi.

Ayrıca son 24 saat içerisinde 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandığı vurgulanan açıklamada, çatışmalarda ve düzenlenen operasyonlarda 233 militanın öldürüldüğü, 88 militanın da yaralandığı aktarıldı.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.