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Dünya

Afganistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
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Ulusal Sismoloji Merkezinin bildirdiğine göre, Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4,3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğu bildirdi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

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