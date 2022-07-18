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Dünya

Afganistan'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen ve yaklaşık bin 200 insanın hayatına mal olan depremin en şiddetli etkilediği bölge 5,1 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünü ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayeti olarak duyururken, büyüklüğünü 5,1, derinliği ise 10 kilometre olarak açıkladı.

Depremin yerel saatle 15.22'de meydana geldiği duyuruldu.

- 10 KİŞİ YARALANDI, BAZI EVLER YIKILDI

22 Haziran'daki depremde en fazla kaybın yaşandığı Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde yaralıların olduğu aktarıldı.

Paktika Valiliğinden yapılan açıklamada en az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, önceki depremde zarar gören bazı evlerin yıkıldığı, ilk yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği duyuruldu.

Afgan medyasına yansıyan görüntülerde de, bölgede bazı evlerin yıkıldığı görüldü.

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar'a göre ise, görgü şahitleri deprem nedeniyle can kayıplarının da olduğunu aktardı.

Söz konusu bölgede, çoğunlukla yapımında kil kullanılan evlerin dayanıksız olması dikkati çekiyor.

- GÜN İÇERİSİNDE İKİ DEPREM DAHA

Söz konusu depreme yakın dakikalarda merkez üssü Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayetindeki Hindikuş Dağları olan 2 deprem daha meydana geldi.

USGS, yerel saatle 14.34'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,3, 17.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 4,7 olduğunu duyurdu.

22 Haziran'da yine merkez üssü Host olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bin 200'den fazla insan yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmıştı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğündeki depremde 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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