İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0921
  • EURO
    48,6249
  • ALTIN
    5413.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.