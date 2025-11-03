Afganistan'da 6.3'lük deprem: 19 ölü, 320 yaralı

Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu bildirildi.

Afgan Kızılayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkedeki elektrik işlerinden sorumlu "Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)" adlı kurum, Naibabad bölgesinden Samangan bölgesine ve Hulm bölgesinden Pul-i Humri bölgesine uzanan ithal elektrik hattının deprem nedeniyle hasar gördüğünü duyurdu.

Kesintiden başkent Kabil'in yanı sıra Bağlan, Pervan, Pencşir, Kapisa, Logar, Paktiya, Gazni ve Meydan Vardak kentlerinin etkilendiği ifade edildi.

Ekiplerin, elektrik iletiminin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de de Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.