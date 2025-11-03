İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0691
  • EURO
    48,4931
  • ALTIN
    5416.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da 6.3'lük deprem: 19 ölü, 320 yaralı
Dünya

Afganistan'da 6.3'lük deprem: 19 ölü, 320 yaralı

Afgan Kızılayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Afganistan'da 6.3'lük deprem: 19 ölü, 320 yaralı
ABONE OL

Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu bildirildi.

Afgan Kızılayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin yaralandığı belirtildi.

ELEKTRİK HATTI DEPREM NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ

Ülkedeki elektrik işlerinden sorumlu "Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)" adlı kurum, Naibabad bölgesinden Samangan bölgesine ve Hulm bölgesinden Pul-i Humri bölgesine uzanan ithal elektrik hattının deprem nedeniyle hasar gördüğünü duyurdu.

Kesintiden başkent Kabil'in yanı sıra Bağlan, Pervan, Pencşir, Kapisa, Logar, Paktiya, Gazni ve Meydan Vardak kentlerinin etkilendiği ifade edildi.

Ekiplerin, elektrik iletiminin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de de Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.