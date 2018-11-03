Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan’da ABD’li asker öldürüldü

ABD’nin, Afganistan'ın başkenti Kabil’de bulunan birliklerinden birinde Afgan güvenlik gücü mensubu bir askerin yaptığı silahlı saldırıda, bir ABD askerinin öldüğü diğer bir askerin de yaralandığı bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kararlılık Destek Birliğinden Kıdemli Çavuş Debra Richardson, Afgan ordusuna mensup biri kişinin ABD askerlerine yaptığı saldırıda bir ABD askerinin öldüğünü diğerinin yaralandığını söyledi. Saldırıyı yapan Afgan güvenlik görevlisinin diğer güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.
 
Yaralanan ABD'li askerin tedavisinin yapılması için Bargam havaalanına götürüldüğü durumunun stabil olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, en yakın akrabasına bildirilene kadar ölen ABD askerinin Afganistan’da kalacağı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: HGK-82, ilk test atışını başarıyla tamamladı

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA