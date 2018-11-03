Afganistan’da ABD’li asker öldürüldü
ABD’nin, Afganistan'ın başkenti Kabil’de bulunan birliklerinden birinde Afgan güvenlik gücü mensubu bir askerin yaptığı silahlı saldırıda, bir ABD askerinin öldüğü diğer bir askerin de yaralandığı bildirildi.
- İHA
Kararlılık Destek Birliğinden Kıdemli Çavuş Debra Richardson, Afgan ordusuna mensup biri kişinin ABD askerlerine yaptığı saldırıda bir ABD askerinin öldüğünü diğerinin yaralandığını söyledi. Saldırıyı yapan Afgan güvenlik görevlisinin diğer güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.
Yaralanan ABD'li askerin tedavisinin yapılması için Bargam havaalanına götürüldüğü durumunun stabil olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, en yakın akrabasına bildirilene kadar ölen ABD askerinin Afganistan’da kalacağı belirtildi.
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