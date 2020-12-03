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Dünya

Afganistan'da askeri konvoya saldırı

Afganistan'da askeri konvoya yapılan saldırıda 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:08
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Afganistan, (DHA)- Afganistan’da Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 Afgan askeri yaşamını yitirirken; 14 sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Afganistan’ın Paktiva vilayetinde bulunan Gardez kentinde, Afgan Ulusal Ordusu konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu patlamanı meydana geldiği ifade edildi. Afganistan medyası, saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, saldırı sonucunda 4 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz bir grup üstlenmezken; Taliban’dan yapılan açıklamada, saldırıyla bir ilgileri olmadıkları ifade edildi.

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