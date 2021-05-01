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Dünya

Afganistan'da askeri üsteki camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinin Bagram ilçesinde bulunan bir askeri üsteki camiye düzenlenen bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:20
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Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bagram'daki Afgan güvenlik güçlerine ait askeri üsteki camiye bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Rahimi, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 24 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise bombanın cami içerisine yerleştirildiğini, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Afganistan'ın Logar vilayetinde dün iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümeti bu saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

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