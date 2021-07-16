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Dünya

Afganistan'da barış sürecini desteklemek için ABD, Özbekistan, Afganistan, Pakistan dörtlü formatı oluşturulacak

Afganistan'da barış sürecini ve çatışma sonrası çözümü desteklemek için ABD, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan dörtlü formatının oluşturulması kararlaştırıldı.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 09:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:00
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taşkent'te bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin bölgesel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir dörtlü diplomatik platform kurma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Tarafların Afganistan'daki uzun vadeli barış ve istikrarın bölgesel iş birliği için hayati öneme sahip olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, barış ve bölgesel ilişkilerin karşılıklı olarak birbirlerini daha da güçlendirdiği konusunda aynı görüşün paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "etkin uluslararası ticaret yollarını daha da geliştirmek için tarafların ticareti genişletmek, yeni transit yollarını oluşturmak ve ticari bağları güçlendirmek için birlikte çalışmayı amaçladığı" kaydedilirken, tarafların bu iş birliğinin şartlarını birlikte belirlemek için önümüzdeki aylarda bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

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