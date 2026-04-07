Afganistan'da bilanço ağırlaşıyor: 132 ölü 192 yaralı

Afganistan'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, ülkeyi adeta felakete sürükledi. Sel ve heyelanların neden olduğu can kayıpları her geçen saat artarken, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi son bilançoyu paylaştı. Yetersiz altyapı ve eriyen karların da etkisiyle büyüyen felaket, yüzlerce aileyi doğrudan vurdu.

AFGANİSTAN'DA SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 132'YE ULAŞTI

Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği, 192 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin farklı noktalarında etkili olan yağışların neden olduğu afetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 22 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, son 24 saatte afetler nedeniyle ülke genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, ülkede şiddetli yağışların etkili olmasından bu yana afetlere bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, yaralananların sayısı ise 192'ye yükseldi.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ HER YIL YÜZLERCE CAN ALIYOR

Afganistan'da havaların ısınmasıyla karların erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.