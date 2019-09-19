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Afganistan'da bomba yüklü araçla hastaneye saldırı

Afganistan'da bomba yüklü araçla hastaneye düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

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