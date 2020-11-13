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Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban militanları bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Yaşanan olayda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA13 Kasım 2020 Cuma 14:34 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:34
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Tolo News'taki habere göre, Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki Bala Hisar askeri üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ayyubi, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 11'inin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda en az 7 Taliban militanı da öldürüldü.

- Araçtaki bombanın patlatılması sonucu 4 asker öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da başkent Kabil'in batısındaki Pagman ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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