Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:41

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Gulran ilçesinde güvenlik yetkililerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vali Katali, saldırıda Gulran güvenlik müdürü, eski kaymakam ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.