İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2021 Pazartesi / 14 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4593
  • EURO
    10,2481
  • ALTIN
    482.648
  • BIST100
    1345.15
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:41
ABONE OL

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Gulran ilçesinde güvenlik yetkililerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Vali Katali, saldırıda Gulran güvenlik müdürü, eski kaymakam ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.