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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Temmuz 2021 Pazar 20:42 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 20:42
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Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

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