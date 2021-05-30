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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA30 Mayıs 2021 Pazar 18:44 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:44
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Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Goryan ilçesine bağlı Gurak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, demiryolu güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Katali, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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