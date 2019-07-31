Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.
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