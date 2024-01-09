İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9441
  • EURO
    32,7953
  • ALTIN
    1958.92
  • BIST100
    7736.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da bombalı saldırı! En az 3 kişi öldü
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı! En az 3 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA9 Ocak 2024 Salı 18:02 - Güncelleme:
Afganistan'da bombalı saldırı! En az 3 kişi öldü
ABONE OL

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Zadran, Kabil'in doğusundaki Alokhail bölgesinde akşam bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyen Zadran, olayla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde de 6 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırı sonucu 5 kişi ölmüş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

  • bombalı saldırı
  • Kabil
  • can kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.