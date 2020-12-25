Afganistan'da bombalı saldırı

AA 25 Aralık 2020 Cuma 20:50 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 20:50

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Belh'in Çarbulak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Altıncı Tabur, İkinci Tugay Komutanı Muhammed Kasım Paikar'ın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı bildirildi.

Saldırıda Paikar ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.