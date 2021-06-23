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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:48
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Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Meyvend ilçesinin Gec Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Barikzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 21 Haziran'da da ülkenin Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

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