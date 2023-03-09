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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Valilik binasında düzenlenen bombalı saldırıda, Vali Muhammed Davut Muzemmil'in öldüğü bildirildi.

AA9 Mart 2023 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti
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Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, AA muhabirine açıklamasında, saldırının Valilik binasında yerel yetkililerin de katılımıyla yapılan idari toplantı sırasında düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, Valilik binasına ambulansların gönderildiğini ve çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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