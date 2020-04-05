Afganistan'da DEAŞ'ın Horasan lideri Orakzai yakalandı

AA 05 Nisan 2020 Pazar 12:13 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:20

Afganistan İstihbarat Başkanlığından (NDS) yapılan açıklamada, özel kuvvetlerin, ülkenin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, DEAŞ'ın Horasan kolu lideri Abdullah Orakzai ile 19 örgüt üyesinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, Orakzai'nin Afganistan'daki en kanlı eylemlerde parmağının olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın "Orakzai Agency" bölgesinden olan Abdullah Orakzai'nin, silahlı muhalif gruplar Hakkani ve Leşker-i Tayyibe ile de sıkı irtibatta olduğu vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ militanlarının, 25 Mart'ta başkent Kabil'de Sih tapınağına düzenlediği silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti.