4 Kasım 2025 Salı
  • Afganistan'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Dünya

Afganistan'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 3 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye, yaralı sayısının ise 956'ya çıktığı bildirildi.

AA4 Kasım 2025 Salı 18:28
Afganistan'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Afgan Kızılayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı, 956 kişinin yaralandığı ve 1037 evin yıkıldığı belirtildi.

Tolo News'in haberine göre, ulusal elektrik şirketi Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), birçok bölgede elektrik kesintisine yol açan ithal elektrik hattının onarıldığını duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulm bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

