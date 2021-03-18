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Dünya

Afganistan'da devlet memurlarına bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA18 Mart 2021 Perşembe 09:07 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 09:07
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Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de 15 Mart'ta da İletişim ve Teknoloji Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

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