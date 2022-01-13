Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:51

Hakkani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar devlet üniversitelerinin kapalı tutulmasının nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu söyledi.

Ekonomik sorunların yakında çözüleceğini ifade eden Hakkani, böylece devlet üniversitelerindeki eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını kaydetti.

Ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversite bulunduğunu hatırlatan Hakkani, halihazırda özel üniversitelerde eğitimin devam ettiğini dile getirdi.

Hakkani, ülkedeki tüm eğitim kurumlarını standartlaştırma ve eğitim sistemini diğer ülkelerle rekabet edecek duruma getirme konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Afganistan'da uluslararası standartlarda bir devlet üniversitesinin inşa edilmesi konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Hakkani, "Ülkedeki tüm eğitim kurumları, şeriat ve İslami kurallara uymalıdır." dedi.

Hakkani, bazı ülkelerin Afganistan'daki yükseköğretim alanında destek olma ve Afgan öğrencilere burs sağlama sözü verdiğini ifade etti.

- ÜNİVERSİTELER, KOVİD-19 NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERMİŞTİ

Öte yandan Hakkani, Eylül 2021'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savunmuştu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı bulunmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetmişti.

Afganistan'daki üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden önce eğitime ara vermişti.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Eylül 2021'de özel üniversiteler faaliyetlerine başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı.