28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında 10 kişi öldü

Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın Badghis vilayetinde Afgan güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
 
Badghis Vilayet Meclisi Başkanı Abdul Aziz Beg, yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğunu açıkladı.
 
Bölgedeki ordu üssünün isyancılar tarafından çevrildiğini belirten Aziz Beg, helikopterlerin üsse ulaşmaya çalıştığını ancak civardaki köylerden ateş açıldığını söyledi. 
 
Badghis milletvekilli Ziauddin Akazai, cuma gecesi Bala Murghab bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

Sözde 'Yüzyılın anlaşması' ne anlama geliyor? Türk gazetecilere anlattı

Sözde 'Yüzyılın anlaşması' ne anlama geliyor? Türk gazetecilere anlattı

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı
 

POPÜLER HABERLER

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA