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Dünya

Afganistan'da etkili komutanlardan Ziyayi suikast sonucu öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusunda etkili komutanlardan ve Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 19:38 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:39
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Tahar vilayeti Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Ziyayi'nin, Tahar'ın Rustak ilçesine bağlı Girdab köyünde bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ziyayi'nin söz konusu köyde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini ifade eden Esir, saldırının nasıl düzenlendiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Esir, saldırıda ayrıca Ziyayi'nin iki korumasının da yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sovyetler birliğine karşı savaşan Ziyayi, ülkede bir dönem milletvekilliği görevini de yapmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

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