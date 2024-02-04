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Dünya

Afganistan'da etkili olan kar yağışı ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor

Afganistan'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışları ülkenin orta ve kuzey kesimlerini etkisi altına alırken, başkent Kabil'de mevsimin en yoğun kar yağışı görüldü.

AA4 Şubat 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Afganistan'da etkili olan kar yağışı ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor
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Afganistan Meteoroloji Kurumu, ülke genelinde 30 vilayette kar yağışlarının devam ettiğini açıklarken, Afganistan Su ve Enerji Bakanlığı, halktan evlerin çatı ve avlularında biriken karı su kuyuları ve yer altı sularının beslenmesi için toprak zemin üzerinde biriktirmelerini istedi.

Kar yağışları nedeniyle Kabil'i ülkenin kuzey vilayetlerine bağlayan Saleng Tüneli ile orta ve kuzey bölgelerde dağlık alanlardaki birçok yerleşim yerine ulaşım kapandı.

Kabil'de dün akşam saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışları gece de devam etti. Şehirde özellikle park, bahçe ve evlerin çatılarında kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.

Kar yağışının yoğunlaşmasıyla Kabil Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Birçok şehir sakini de evlerinin çatılarında ve kapı önlerinde biriken karları küreklerle temizledi.

Kabil merkezinde yüksek bir konumda bulunan ve binlerce ağacı barındıran Vezir-i Ekber Han tepesi ile park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Karın tadını en çok çıkaranlar kar topu oynayıp, kar üzerinde kayan ve kardan adam yapan çocuklar oldu.

SU KAYNAKLARI BESLENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Afganistan küresel ısınma ve kuraklıktan en fazla etkilenen 10 ülke arasında yer alıyor. Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın yer altı ve yer üstü su kaynakları da giderek azalıyor.

Dağlara yağan karın erimesiyle su kaynakları besleniyor. Bu nedenle özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar yağışları Afganistan için hayati öneme sahip bulunuyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR CAN ALABİLİYOR

Öte yandan, Afganistan'da yaşanan dondurucu soğuklar can kayıplarına neden olabiliyor. Kırsal yerleşimin yoğun olduğu ve ısınmanın ağırlıkla odun ve kömürle sağlandığı ülkede, önemli bir kesim yakıt masraflarını karşılayamıyor ve bu nedenle donarak hayatını kaybedenlerin sayısı artabiliyor.

Geçen yıl Afganistan genelinde 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.

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