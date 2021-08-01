Afganistan'da güvenlik tehdidi nedeniyle 5 vilayete uçak seferleri durduruldu

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 12:18 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:18

İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kandahar Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıdan kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, bu nedenle havalimanına uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, ülkenin Badahşan, Kunduz, Faryab, Helmand ve Kandahar vilayetlerine uçak seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Ayrıca ülkenin batısındaki Herat Havalimanı'ndaki uçuşlar da iki gün önce çatışmalar nedeniyle durdurulmuştu.

- Son 24 saatte 13 vilayette çatışma yaşandı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 13 vilayetinde son 24 saatte militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmalarda 254 militanın öldürüldüğü, 97 militanın yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda patlamaya hazır halde bulunan 13 bomba düzeneğinin imha edildiği vurgulandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların, Helmand vilayetinin merkezindeki ilerlemesinin devam ettiği belirtildi.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.