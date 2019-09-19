Afganistan'da katliam! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.
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