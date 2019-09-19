Afganistan'da katliam! Çok sayıda ölü var

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Afganistan'da hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

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Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

 

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