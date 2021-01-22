İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3971
  • EURO
    9,0115
  • ALTIN
    441.947
  • BIST100
    1538.05
Dünya

Afganistan'da havan saldırısı

Afganistan'da düzenlenen havan saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti.

AA22 Ocak 2021 Cuma 13:13 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:13
ABONE OL

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uruzgan'ın Gizab ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkede yaşanan sivil kayıplarından Taliban'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.