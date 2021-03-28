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Dünya

Afganistan'da iki polis silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA28 Mart 2021 Pazar 16:02 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 16:06
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Afganistan Ulusal Su İşleri İdaresi Sözcüsü Nizamuddin Hipilvak, basına yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hipilvak, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların, 16 Mart'ta ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bulunan Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

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