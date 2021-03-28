Afganistan'da iki polis silahlı saldırıda öldü

Afganistan Ulusal Su İşleri İdaresi Sözcüsü Nizamuddin Hipilvak, basına yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Hipilvak, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan militanların, 16 Mart'ta ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bulunan Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.