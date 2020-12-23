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Dünya

Afganistan'da insanlık dramı: Açlıktan ağaç yaprağı yiyen çocuklar zehirlendi

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde, açlık sebebiyle ağaç yaprağı yemek zorunda kalan çocuklar zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

star.com.tr23 Aralık 2020 Çarşamba 22:02 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:02
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Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde, açlık sebebiyle ağaç yaprağı yemek zorunda kalan çocuklar zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Afgan gazeteci Sayed Salahuddin'in sosyal medya hesabından aktardığı habere göre, Kabil hükümeti kontrolü altındaki Herat kentinde, savaş mağduru mülteci bir ailenin çocukları, şiddetli açlık nedeniyle ağaç yaprağı yemek zorunda kaldı.

Yaprakları yiyen çocuklar kısa bir süre sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların son durumu henüz bilinmiyor.

Afganistan'da sivillere temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımda bulunmak için milyonlarca dolar dış yardım aldığı bilinen Kabil hükümeti, söz konusu kaynakları gerekli yerlere harcamamak ve bu dış yardımları yolsuzluk ile rüşvette kullanmakla suçlanıyor.

star.com.tr

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