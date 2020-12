Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde, açlık sebebiyle ağaç yaprağı yemek zorunda kalan çocuklar zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Afgan gazeteci Sayed Salahuddin'in sosyal medya hesabından aktardığı habere göre, Kabil hükümeti kontrolü altındaki Herat kentinde, savaş mağduru mülteci bir ailenin çocukları, şiddetli açlık nedeniyle ağaç yaprağı yemek zorunda kaldı.

Yaprakları yiyen çocuklar kısa bir süre sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların son durumu henüz bilinmiyor.

Afganistan'da sivillere temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımda bulunmak için milyonlarca dolar dış yardım aldığı bilinen Kabil hükümeti, söz konusu kaynakları gerekli yerlere harcamamak ve bu dış yardımları yolsuzluk ile rüşvette kullanmakla suçlanıyor.

BBC reports that a group of Afghan children, all members of a war-displaced famiy, have fallen ill after eating tree leaves in Herat due to hunger. Gov has to make sure that they, like 100ks others are given food from $10s of millions of foreign pledged aid, destar khan milat.