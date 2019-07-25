28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7161
  • 6,3768
  • 261.512
  • 103457
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kabil Emniyet Sözcüsü Ferdous Faramarz, intihar eylemcisinin Maden Bakanlığı personelini taşıyan minibüsün önünde üzerindeki bombaları patlattığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildiren Faramarz, bombanın manyetik bir patlayıcı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi ise yaşamını yitirenlerin bakanlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Bu arada başkentin başka bir bölgesinde de patlama olduğu öğrenildi, ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erbil teröristinin iadesi istenecek

Erbil teröristinin iadesi istenecek

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

Falcao'da karar anı

Falcao'da karar anı

Trump 3. kez veto etti

Trump 3. kez veto etti

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Vahşet! Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü

Vahşet! Tartıştığı eşini ve oğlunu öldürdü

Temyiz duruşması ne zaman yapılacak? Avukatı açıkladı

Temyiz duruşması ne zaman yapılacak? Avukatı açıkladı

İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak

İlk milli mikro işlemci 2021’de hazır olacak
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA