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Dünya

Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca yaralı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetti, çoğu sivil 65 kişi ise yaralandı.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24
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Samangan Valisi Abdullatif İbrahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Samangan'ın merkezi Eybek şehrindeki istihbarat binası girişinde patlatmasının ardından diğer 2 saldırganın içeriye girerek, güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden İbrahimi, saldırıda 13 istihbarat çalışanının yaşamını yitirdiğini, çoğu sivil 65 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının şiddetiyle civardaki binaların camlarının kırıldığını anlattı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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