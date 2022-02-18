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Dünya

Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gün önce kuyuya düşen çocuk yaşamını yitirdi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 09:18 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 11:22
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Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin çocuğa sıkıştığı yerde müdahalede bulunduğunu ifade eden Viyal, buna rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Viyal, Taliban yetkililerinin, çocuğun sağ kurtarılması için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, çocuğun ailesine ve Afganistan halkına başsağlığı diledi.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani, çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için dün bölgeye gitmişti.

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