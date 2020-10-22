Afganistan'da medreseye hava saldırısı: 12 çocuk hayatını kaybetti

star.com.tr 22 Ekim 2020 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 20:58

ABD destekli Kabil hükümeti güçleri Afganistan'ın kuzeyindeki bir medreseye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Takhar'daki il yönetimi, çarşamba günü geç saatlerde Afgan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında "yanlışlıkla" medresenin vurulduğu ve en az 12 çocuğun öldüğünü doğruladı. Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Takhar'da sivil kayıpların olduğu raporlarını reddetti.



Hükümet yetkilileri, bölgede bulunan Taliban mensuplarını hedef aldıklarını öne sürse de, yerel kaynaklar bu iddiayı yalanladı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Son günlerde Kabil hükümetine bağlı güçlerin bölgede yaşanan çatışmalarda ağır kayıplar verdiği biliniyor.

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