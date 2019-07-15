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Afganistan'da meydana gelen patlamada 9 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivilin öldüğü bildirildi.

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Kandahar Valisi Hayatullah Hayat, basına yaptığı açıklamada, Hakriz ilçesinin Derzab köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
 
Patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hayat, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
 
Hayat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
 
Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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