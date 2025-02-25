İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4503
  • EURO
    38,3442
  • ALTIN
    3406.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi öldü
Dünya

Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Kale Kah ilçesinde meydana gelen selde en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Şubat 2025 Salı 21:37 - Güncelleme:
Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi öldü
ABONE OL

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, konuya ilişkin Tolo News'e konuştu.

Kale Kah'da ansızın sele kapılanlardan en az 21'inin öldüğünü açıklayan Kani, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.

SELLER HER YIL YÜZLERCE CAN ALIYOR

Kani, şiddetli yağmur sebebiyle meydana gelen selden dolayı ölenlerin arasında çocuklar ve kadınların da olduğunu ifade etti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.