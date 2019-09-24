Afganistan'da NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker yaralandı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.
- AA
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar Havalimanında görev yapan bir polisin NATO askerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 NATO askerinin yaralandığı ifade edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda 12 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.
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