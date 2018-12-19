Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da otobüs kazası: 3 ölü, 40 yaralı

Afganistan'ın Kandahar şehrinde dün bir otobüsün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar şehrine bağlı Daman ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Kahdahar polisi, kazanın yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi. Kandahar İl Sağlık Müdürü Qayum Pukhla, kadın ve çocukların da bulunduğu üç cesedin ve aralarında durumu kritik olanların bulunduğu 40 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransız Cumhurbaşkanı´nın makam aracını test ettik

Fransız Cumhurbaşkanı´nın makam aracını test ettik

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA