23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi. 
 
Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.
 
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. 
 
Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı. 

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

İstanbul'da 'gaybubet evlerine' operasyon

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Heyecanlandıran anlar! Birlikte uçtular

Heyecanlandıran anlar! Birlikte uçtular

Genç kız cinayetinde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Genç kız cinayetinde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Artvin´de sel: Dereler taştı, yollar kapandı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA