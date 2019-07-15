Afganistan'da patlama: 2 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca Çaharbulak'ın Han Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını söyledi.
Rezai, patlamada 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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