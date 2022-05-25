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Dünya

Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil ve kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:34 - Güncelleme:
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Taliban geçici hükûmetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bulunan Hz. Zekeriya Camisi'nde akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Başkent Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanarak hastaneye getirilen 22 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Belh Emniyet yetkilileri, Mezar-ı Şerif'in Karte-i Aryana ve Karte-i Baba Ali Şir bölgelerinde sivilleri taşıyan minibüslere yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu ve saldırıların Hazara Şiilerinin minibüslerine yönelik yapıldığını öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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