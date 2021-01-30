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Dünya

Afganistan'da protestoculara silahlı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde protesto gösterisi sırasında ateş açılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:27
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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Behsud ilçesinde protesto düzenleyen sivillerin üzerine güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen ise protestocuların arasında bulunan silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine ateş açılmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Aryen, çatışmada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Protestocuların arasına karışan silahlı kişilerin Hazara Şiilerin komutanı Abdul Gani Alipor'un adamları olduğunu ifade eden Aryen, konuyla ilgili soruşturma yapılması için özel bir heyetin bölgeye gittiğini bildirdi.

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