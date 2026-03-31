Afganistan'da sel ve heyelan felaketi! 42 kişi hayatını kaybetti

Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu afetler nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yağışlardan 603 ailenin ve su altyapısının etkilendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 480 evin yıkıldığı kaydedildi.

Böylece, ülkede son günlerde şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.