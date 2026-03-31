İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4841
  • EURO
    51,3325
  • ALTIN
    6602.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da sel ve heyelan felaketi! 42 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da sel ve heyelan felaketi! 42 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

AA31 Mart 2026 Salı 18:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu afetler nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yağışlardan 603 ailenin ve su altyapısının etkilendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 480 evin yıkıldığı kaydedildi.

Böylece, ülkede son günlerde şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.