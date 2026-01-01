İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da şiddetli yağışlar 17 can aldı
Dünya

Afganistan'da şiddetli yağışlar 17 can aldı

Afganistan'da son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, çok sayıda ev sular altında kaldı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Afganistan'da şiddetli yağışlar 17 can aldı
ABONE OL


Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, ülkede meydana gelen şiddetli kar yağışı ve sellere ilişkin açıklama yaptı.

Son 3 günde şiddetli kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyuran Hamad, çok sayıda evin sular altında kaldığını bildirdi.

Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksattığını aktaran Hamad, selin vurduğu bölgelerde altyapının hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu ve 1800 ailenin etkilendiğini ifade etti.

Hamad, selden etkilenen bölgelere ihtiyaçları belirlemek üzere ekipler gönderildiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.