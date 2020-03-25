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Dünya

Afganistan'da Sih tapınağına silahlı saldırı: 25 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:10
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait bir tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırının ardından güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Yaklaşık 6 saat süren çatışmanın ardından 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aryen, saldırıda 25 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8'inin de yaralandığını belirtti.

Aryen, saldırının ardından tapınakta bulunan 80 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Öte yandan 2018 yılında da Afganistan'ın Celalabad kentinde, Hindu Sih azınlığa mensup kişilerin bulunduğu bir konvoyu hedef alan intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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