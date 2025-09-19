İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3883
  • EURO
    48,7231
  • ALTIN
    4873.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz çift serbest bırakıldı
Dünya

Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz çift serbest bırakıldı

Katar, Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarının başarılı olduğunu ve çiftin başkent Doha'ya ulaştığını duyurdu.

AA19 Eylül 2025 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz çift serbest bırakıldı
ABONE OL

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'ın, Afganistan'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İngiliz vatandaşları Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un Doha'ya ulaştığı ve daha sonra Londra'ya hareket edecekleri kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, ülkesinin, Afganistan geçici hükümeti ile İngiltere arasında gösterilen verimli işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halifi, Katar'ın, arabuluculuk yoluyla her zaman canları koruyarak, hakları garanti altına alarak insani değerleri pekiştirmeyi önemsediğini vurguladı.

KABİL'DEN AÇIKLAMA

Afganistan yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakıldığını bildirmişti.

Yaklaşık 18 yıldır Afganistan'da yaşayan ve Bamiyan vilayetinde bir eğitim kurumu işleten Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds, şubat ayında yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çiftin oğlu Jonathan Reynolds, temmuz ayında Guardian'a verdiği röportajda, ebeveynlerinin durumunun kötüleştiğini ve cezaevinde ölebileceklerinden endişe ettiğini söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.